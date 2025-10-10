Un hombre de 55 años fue detenido tras arrojar un artefacto presuntamente explosivo a una mujer en la colonia Olivares

Un hombre que lanzó artefacto explosivo a mujer en Colonia Olivares de Hermosillo fue puesto a disposición del ministerio público, informó el comendante de la Policía Estatal, José Guadalupe Martinez Lavariega .

Agregó que se trató de un caso de violencia familiar en el que un hombre lanzó un artefacto presuntamente explosivo a una mujer

Señaló que se continúan realizando las diligencias correspondientes debido a que el tema correspondería a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

“Fue atendiendo a un reporte de violencia familiar, posterior a eso el presunto agresor lanzó lo que parece ser un material explosivo todavía nos encontramos con la diligencia puesto que al ser un explosivo es materia federal que atiende la Secretaría de la Defensa Nacional” , explicó.

Indicó que, por tratarse de un hecho de violencia familiar, la mujer de 55 años fue canalizada a la Unidad de Atención a Víctimas de la Fiscalía de Justicia del Estado y al programa SALVA de la Secretaría de Seguridad Pública.

Intervención de autoridades

El incidente se registró la mañana de este viernes 10 de octubre , cuando el presunto agresor amenazó con activar un explosivo al notar la llegada de los agentes a un domicilio ubicado en las calles Quintana Roo y 12 de Octubre.