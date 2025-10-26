Beltrones Sánchez señaló que la detección oportuna puede salvar vidas, por lo que recomendó hacer sus revisiones mensuales y anuales.

La presidenta de la Fundación Beatriz Beltrones, Sylvana Beltrones Sánchez, hizo un llamado a las mujeres para que realicen sus chequeos mensuales y anuales prevenir el cáncer de mama.

Beltrones Sánchez señaló que la detección oportuna salva vidas, por lo que recomendó hacer las revisiones periódicamente.

Recordó que hace unas semanas la Fundación realizó una jornada de estudios de papanicolaou a 48 mujeres. Gracias a ello se pudo detectar a tiempo que cinco de ellas salieron sospechosas de una malignidad.

“A las mujeres ya se les compartió el estudio, pero creo que es un llamado para que todas nos vayamos a checar una vez al año” , dijo.