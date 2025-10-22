El alcalde de Hermosillo refrendó el interés de su gobierno de escuchar y atender la voz de la juventud hermosillense que empuja por cambios positivos para sí mismos, sus familias y su ciudad.

El alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez, entregó los reconocimientos a quienes resultaron finalistas en el Premio Municipal de la Juventud 2025, en las 13 distinciones de las 2 categorías y sus trofeos a las y los ganadores.

“Este reconocimiento que ustedes han recibido, y además quienes fueron ganadoras y ganadores de las diferentes categorías del premio, pero además quienes hoy están aquí y fueron reconocidos como finalistas para estar esta noche aquí, veámoslo no como un final cansado sino como el inicio de una oportunidad para contribuir desde nuestra trinchera con nuestra comunidad” , expresó el alcalde municipal.

Astiazarán Gutiérrez refrendó el interés de su gobierno de escuchar y atender la voz de la juventud hermosillense que empuja por cambios positivos para sí mismos, sus familias y su ciudad, con resultados tangibles como el programa de electromovilidad para estudiantes universitarios H Bus, único en su tipo en todo el país.

Hizo notar que el Premio Municipal de la Juventud no era, como en la actualidad lo es, un programa institucional permanente, lo que garantiza su continuidad por parte de las siguientes administraciones municipales; que creció el número de categorías y distinciones, acorde con los nuevos tiempos; aumentó la cifra de personas inscritas y la bolsa de recursos para distribuir también se incrementó significativamente, con apoyo de patrocinadores.

Al evento asistieron los 83 participantes acompañados de sus familias, en la escuela Bancaria y de Comercio EBC, campus Hermosillo, a donde también acudieron colaboradoras y colaboradores del Ayuntamiento, regidoras y regidores, invitados especiales y las y los integrantes del jurado calificador de este año.

El munícipe agradeció al director de la institución educativa, Héctor Gabriel Pérez, a Francisco López Moreno, director de operaciones, y todos quienes integran la comunidad escolar, por su anfitriona en instalaciones de primer nivel.

Ganadoras y ganadores de la categoría IMPULSO (12 a 19 años de edad)

Talento científico y Tecnológico: Luis Guillermo García Flores

Sustentabilidad y Medio Ambiente: Elian Alberto Miranda Valenzuela

Inclusión y Discapacidad: Esteban Esquerra Reynoso

Arte y Cultura: Marielisa Portillo Terán

Generación de Contenido: Cristian Johan Pulido Burgos

Logro Académico: Maxililiano Flores Gómez (Con calificación perfecta de 100)

Ganadoras y ganadores de la categoría TRASCENDENCIA (de 20 a 29 años de edad)

Liderazgo Ambiental: Luis Carlos Duarte Martínez

Impacto Digital: José Aloso Yocupicio Dimas

Innovación Tecnológica: Diego Ceciliano Díaz

Acción Inclusiva: Gustavo Buelna López

Expresión Artística y Cultural: Nelson Amhed Mendívil Nieblas

Identidad y Raíces: Bryan Eduardo Othon Arvayo

Juventud Emprendedora: Iovanna Barragán López