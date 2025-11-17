Ofrecen rebajas en recargos, multas y trámites, además de horarios extendidos para atender a los contribuyentes.

No sólo los artículos y electrodomésticos fueron el atractivo del Buen Fin 2025. La Tesorería del Ayuntamiento de Hermosillo también participa este año con una serie de promociones especiales para apoyar a los contribuyentes, siendo el trámite de pago del predial el más solicitado.

Entre los beneficios que se ofrecen se encuentran:

100% de descuento en recargos del predial

del predial 50% de descuento en multas del predial

50% de descuento en multas de tránsito

50% de descuento en recargos y 50% en base en trámites aplicables

Para atender la alta demanda, las oficinas de Tesorería operan este lunes de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, con el compromiso de continuar atendiendo si aún hay personas en fila al cierre.

Como parte de la campaña, la dependencia abrió de manera especial viernes, sábado y domingo, pese a que normalmente este último día permanece cerrado, con el fin de facilitar los pagos durante el Buen Fin.