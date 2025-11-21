Autoridades confirman que fue un “falso positivo” provocado por el generador eléctrico

El reporte de un estruendo y la presencia de humo a primera hora de este viernes 21 en Plaza Patio Hermosillo, al sur de la ciudad, ocasionó una fuerte movilización de cuerpos de seguridad en el centro comercial. Según informó Daniel Gámez Martínez, director de Emergencias y Desastres de la CEPC, quedó descartado cualquier indicio de alguna explosión en el generador eléctrico tras una cuidadosa inspección.

Alrededor de las 6:50 horas de la mañana, ingresó a la línea de emergencia del C5i la llamada, donde aseguraron haber escuchado un fuerte sonido proveniente del techo y observar humo, lo que generó preocupación tras el incendio ocurrido el pasado 01 de noviembre que cobró la vida de 24 personas, el cual preliminarmente comenzó tras la explosión de un transformador al interior de la tienda Waldo's en el centro de Hermosillo.

De inmediato se activó el protocolo de seguridad que involucra a Protección Civil Estatal, Sedena, Guardia Nacional, Policía Estatal, Policía Municipal y Bomberos, informó el director de Emergencias y Desastres de la CEPC. Una vez en el lugar, los equipos realizaron una inspección en el área donde se encuentra el generador eléctrico del complejo, señalado por testigos como la supuesta fuente del ruido.

Sin indicios de fuego o explosión



Gámez Martínez explicó que, tras varias revisiones, no se encontró ningún indicio de fuego o explosión. Para descartar cualquier riesgo, el procedimiento se repitió un par de veces más, obteniendo el mismo resultado.

“Nos percatamos que al encender el generador eléctrico de emergencias, se encendió porque CFE hizo mantenimiento horas antes, entró el generador de diésel, al hacer encendido en frío el motor tronó; el humo que se percibió es producto de la emanación de los gases de la bomba de diésel, lo que se dice es un falso positivo” , detalló el funcionario.

Tras confirmar que no existía riesgo, la zona fue declarada segura y las actividades de la plaza se reanudaron tanto en el exterior como en el interior, permitiendo el ingreso del personal de los distintos comercios.

Finalmente, el director reiteró el llamado a la ciudadanía a utilizar la línea 911 para reportar cualquier situación que pudiera representar un riesgo, incluso cuando resulte ser una falsa alarma.