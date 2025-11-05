Reyes Vazquez, de 13 años de edad, fue vista por última vez el 3 de noviembre del presente año, cuando salió de su domicilio en la colonia Esperanza Tiznado.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) activó la Aleta Amber para localizar a la menor Melani Yosmara Reyes Vazquez, desaparecida en la ciudad de Cajeme, Sonora.

Reyes Vazquez, de 13 años de edad, fue vista por última vez el pasado 03 de noviembre de 2025, cuando salió del domicilio ubicado en la colonia Esperanza Tiznado. Se teme que su integridad física pudiera estar en peligro.

La menor de edad vestía un short de mezclilla deslavado de color negro, una camiseta azul marino con letras blancas y tenis color negro de la marca Puma.

Como señas particulares, Melani tiene un lunar tipo verruga entre los ojos sobre la nariz, además de que usa lentes de aumento.

Características físicas:

Tez : Morena clara

: Morena clara Estatura : 1.66 m

: 1.66 m Peso : 65 Kg

: 65 Kg Complexión : Regular

: Regular Cara : Ovalada

: Ovalada Ojos : Color café oscuro

: Color café oscuro Cejas : Arqueadas regular

: Arqueadas regular Nariz : Chica

: Chica Orejas : Regulares

: Regulares Boca : Chica, labios gruesos

: Chica, labios gruesos Cabello: Castaño oscuro