Obregón: Activan Alerta Amber para localizar a Melani Yosmara
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) activó la Aleta Amber para localizar a la menor Melani Yosmara Reyes Vazquez, desaparecida en la ciudad de Cajeme, Sonora.
Reyes Vazquez, de 13 años de edad, fue vista por última vez el pasado 03 de noviembre de 2025, cuando salió del domicilio ubicado en la colonia Esperanza Tiznado. Se teme que su integridad física pudiera estar en peligro.
La menor de edad vestía un short de mezclilla deslavado de color negro, una camiseta azul marino con letras blancas y tenis color negro de la marca Puma.
Como señas particulares, Melani tiene un lunar tipo verruga entre los ojos sobre la nariz, además de que usa lentes de aumento.
Características físicas:
- Tez: Morena clara
- Estatura: 1.66 m
- Peso: 65 Kg
- Complexión: Regular
- Cara: Ovalada
- Ojos: Color café oscuro
- Cejas: Arqueadas regular
- Nariz: Chica
- Orejas: Regulares
- Boca: Chica, labios gruesos
- Cabello: Castaño oscuro
Las autoridades piden a la población compartir cualquier información que ayude a localizarla. Si alguien cuenta con datos sobre su paradero, puede comunicarse al teléfono (662) 289 88 00, extensión 15701.