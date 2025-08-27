El joven, de 26 años de edad, fue visto por última vez en la colonia Fonapo, por lo cual se pide el apoyo para su localización.

La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora pide la colaboración de la ciudadanía para la localización de José Cristobal Miranda, desaparecido desde el 22 de agosto en Hermosillo, Sonora.

El joven, de 26 años de edad, fue visto por última vez en la colonia Fonapo, en la zona norte de la capital sonorense, por lo cual se pide el apoyo para que pueda regresar con sus familiares.

Como señas particulares, cuenta con tatuajes en el antebrazo izquierdo con la inicial 'E' mayúscula, con la imagen de un ancla y con el apellido ‘García’, y en el brazo derecho con la imagen de una corona y una copa con una rosa.

Asimismo, otro tatuaje en la pantorrilla izquierda con el número ‘19’ y en la pantorrilla derecha con el número ‘99’.

Otras características que puedan ayudar a su localización son:

Piel: Moreno, claro.

Moreno, claro. Cabello: Castaño oscuro, corto, ondulado.

Castaño oscuro, corto, ondulado. Boca: Mediana, labios medianos. Ojos: Cafés, medianos.

Mediana, labios medianos. Ojos: Cafés, medianos. Complexión: Delgada.

Delgada. Estatura: 1.70 m. aprox.

1.70 m. aprox. Peso: 40 kg. aprox.

Finalmente, la Comisión puso a disposición el número 6621424970 y el correocomisiondebusqueda sonora@sonora.gob.mx para quienes proporcionen información que sirva en su localización.