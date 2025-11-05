Servín De La Mora, de 15 años de edad, fue vista por última vez el pasado 07 de octubre de 2025 en la colonia La Ladrillera y desde entonces no se ha sabido de su paradero.

La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora solicita la colaboración de la ciudadanía para la localización de Janny Anahy Servín De La Mora, menor desaparecida en Hermosillo, Sonora.

Servín De La Mora, de 15 años de edad, fue vista por última vez el pasado 07 de octubre de 2025 en la colonia La Ladrillera y desde entonces no se ha sabido de su paradero.

Este miércoles, la Comisión de Búsqueda ha compartido una ficha de búsqueda para que la ciudadanía apoye en su difusión.

Como señas particulares, tiene un lunar tipo mancha en el pecho de coloración blanca, ella es de tez morena clara; tiene cabello negro, largo y liso; boca mediana y labios gruesos; ojos cafés y medianos.

Otras de sus características son:

Complexión: Delgada.

Delgada. Estatura: 1.76 m. aprox.

1.76 m. aprox. Peso: 50 kg. aprox.

Finalmente, la Comisión puso a disposición para cualquier reporte el número 6622297369, el correo comisiondebusquedasonora@sonora.gob.mx, y las redes sociales en Facebook y X (Antes Twitter) que se pueden encontrar como @ComisionSonora.