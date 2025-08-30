El ejemplar fue plantado en 1974, y desde entonces fue un símbolo para la colonia y vecinos aledaños.

Con más de medio siglo de historia, un árbol de 51 años fue derribado en la colonia Jesús García, lo que generó preocupación entre los vecinos e indignación por la pérdida de áreas verdes en la ciudad.

El ejemplar estaba ubicado en el cruce de las calles Benito Juárez y Juan José Aguirre. Fue plantado en 1974, y desde entonces fue un símbolo para la colonia y vecinos aledaños.

Benjamin Velazco, vecino del sector, detalló sentirse impactado por el hecho de que lo derribaran debido a la antigüedad del árbol, y además considera que ya no existen árboles como este que destacaba por su sombra.

“Me impactó ver a los trabajadores con la motosierra, da lástima el hecho de que lo corten, tantos años del árbol, da lástima porque ya no hay árboles casi, menos como este” , expresó.

Recuerdos de la infancia

Comentó que, al igual que muchos otros vecinos, guarda recuerdos de su infancia jugando y descansando bajo la sombra del árbol, así como otras personas que pasaban por el lugar.

“Son muchos los recuerdos de infancia, jugábamos mucho aquí, nos sombreábamos mucho bajo este árbol y no nada más nosotros, aquí llegaban y se paraban los carros a sombrear, ha sido una lástima que lo corten” , comentó.

Señaló que todos los vecinos de la colonia están indignados por la tala del árbol y consideran que se debió solicitar su autorización antes de realizar el corte.

La tala de este árbol no solo representa la pérdida de un ejemplar histórico, sino también de los recuerdos y momentos que generaciones de vecinos compartieron bajo su sombra.