El histórico Cinema 70 en el Centro de Hermosillo fue demolido por su deterioro y riesgo para los transeúntes.

El histórico inmueble del Cinema 70, ubicado en el Centro de Hermosillo, fue finalmente demolido luego de múltiples denuncias ciudadanas por riesgos estructurales, inseguridad e insalubridad, informó el alcalde Antonio “Toño” Astizarán.





Propietarios atienden llamado de Protección Civil





Sobre este hecho, mencionó que la demolición no fue ejecutada por el Ayuntamiento, sino por la empresa propietaria del edificio, la cual decidió atender las observaciones emitidas por Protección Civil Municipal.

“Habíamos recibido muchas denuncias, no solo de estructura, sino también de inseguridad y de insalubridad. Agradezco a la empresa que atendió el llamado de Protección Civil” , comentó.

El presidente municipal destacó así que el inmueble representa un riesgo para las personas que transitan por la zona, por lo que se actuó con base en los reportes técnicos que señalaban la falta de condiciones de seguridad en la estructura.

“Era importante garantizar la seguridad de los hermosillenses; la estructura ya no tenía condiciones seguras” , explicó.





Futuro del terreno





Y aunque la demolición marca un fin para generaciones de hermosillenses, Astiazarán dijo que el futuro uso del terreno será una decisión de la propia empresa, propietaria del predio, la cual ha cumplido de forma puntual con sus contribuciones municipales.

El alcalde señaló que existen otros edificios en situación similar, algunos con daños estructurales o abandono prolongado, que se revisan por la dirección de Protección Civil Municipal como parte de sus labores cotidianas.

“Seguramente hay otros casos; no los tengo a la mano, pero es parte del trabajo diario que realiza la dirección” , mencionó.

Cabe mencionar que vecinos del sector habían manifestado su preocupación en reiteradas ocasiones por el deterioro del inmueble, que durante años permaneció cerrado y fue objeto de vandalismo, acumulación de basura y presencia de fauna nociva.