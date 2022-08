Dania Miranda renunció a sus 3 trabajos, para dedicarse a pintar sus sueños en botellas de vino

Fue en 2022 que empezó a explotar esta habilidad, que solo practicaba en sus horas libres, trabajaba 8 horas diferentes días de la semana para salones de eventos en el área de limpieza, hasta que decidió solo dedicarse a pintar.

"En la pandemia comencé a desarrollar mis habilidades artísticas, que todo el tiempo tuve pero que no me había organizado para realizarlas, después de una operación que me hicieron en la rodilla quedé en cama mucho tiempo y ahí empecé a hacer diseños de ropa para mi, diseñar mi ropa o re diseñarla, mis accesorios, mis trajes de baño, actividad que acompañaba con una copa de vino que era muy relajante para mi"

La acuarelista de 43 años decidió darle color al pliego que encontró en el cristal cilíndrico de la botella, siendo su primer pintura un regalo especial para su madre.

“Como a ella le gustan mucho los girasoles decidí hacer una botella con girasoles, tenía mis botellas yo guardadas pero quería ver que hacer con ellas, de alguna forma quería decorarlas, estuve pensando que hacer con ellas hasta que se me ocurrió pintarlas, entonces la primer pintura que hice fue la de girasoles”.

Emociones

Los diseños para ella han trascendido sus emociones, comparte que “corazón azul” fue una pintura que realizó para uno de sus sobrino que fue diagnosticado con autismo, una botella adornada con dinosaurios y rompecabezas en la cual utilizó abundante azul, color que representa a las personas con autismo indicó Dania; ya que en ocasiones están en calma como el mar azul y a veces están como una tempestad.

Hasta el momento “Arte y Pintura” como llamó a su emprendimiento ha realizado 150 diseños personalizados de botellas para ella o personas que le han solicitado, actualmente es su forma de ganarse la vida.