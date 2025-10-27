Cada año recorre kilómetros desde Villas del Sur hasta el santuario en Hermosillo para agradecer la salud de su hijo

Desde hace tres años, María Lilia López cumple una manda muy especial: caminar desde su casa en Villas del Sur hasta el Santuario de San Judas Tadeo en Hermosillo.

Lo hace para agradecer el milagro de la recuperación de su hijo, quien logró vencer el cáncer.

Este 27 de octubre, como cada año, salió a las 6:30 de la mañana con fe y determinación para recorrer kilómetros bajo el sol y entre las avenidas transitadas, acompañada solo por su devoción.

María Lilia recuerda que cuando comenzó con esta promesa, su hijo apenas iniciaba el tratamiento médico. Actualmente con 22 años, él goza de buena salud, y ella mantiene la promesa como una muestra de gratitud.

A diferencia de los años anteriores, comenta entre sonrisas que esta vez no le salieron ampollas en los pies, un detalle que para ella tiene significado:

“Es como si también el cuerpo ya se acostumbró a la fe”.

Su caminar, dice, es una forma de agradecer, pero también de inspirar a otros que enfrentan dificultades.