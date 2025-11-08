Ignacio Peinado Luna sostuvo que la CFE tiene responsabilidad por autorizaciones y mantenimiento de la red eléctrica en el Centro. Anunció una marcha el sábado 15 de noviembre a las cuatro de la tarde en el Jardín Juárez.

La Unión de Usuarios de Hermosillo atribuyó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) parte de la responsabilidad por autorizaciones y falta de mantenimiento en la red de distribución eléctrica del Centro, tras el incendio en la tienda Waldo’s del sábado 1 de noviembre.

“Es imposible evadir la responsabilidad de CFE”, dijo hoy Ignacio Peinado Luna, dirigente de la organización, en entrevista con Expreso 24/7 con Marcelo Beyliss.

Según Peinado, la red de distribución —subestaciones y transformadores aéreos y subterráneos— presenta fallas recurrentes y explosiones reportadas por colonias durante el verano, con cortes de hasta 48 y 72 horas.

Señaló que en el primer cuadro “estamos rodeados de transformadores subterráneos” y que se privilegió la estética sobre la seguridad, lo que calificó como “bomba de tiempo”.

¿Qué demandas y acciones propone la Unión de Usuarios tras el siniestro?

El representante subrayó que, conforme al artículo 28 constitucional y a la Ley de la Industria Eléctrica, el Estado —a través de la empresa pública— debe garantizar continuidad, seguridad y confiabilidad del servicio.

Reclamó que CFE emite dictámenes y autoriza interconexiones, por lo que “alguien debió haber autorizado” la instalación del transformador asociado al establecimiento sin reubicarlo a banqueta o techo.

De acuerdo con el dirigente, la marcha exigirá: mantenimiento y sustitución de transformadores en riesgo; ampliar el rango de la tarifa de invierno de 400 a 1,200 kilowatts; y elevar la energía eléctrica a derecho humano.

El siniestro de Waldo’s dejó víctimas mortales y lesionados; la causa oficial será definida por peritajes de la Fiscalía estatal.

La Unión de Usuarios ha impulsado desde agosto protestas por apagones y recibos elevados; en esa agenda, la organización demanda ampliar el umbral invernal para mitigar picos de consumo por frentes fríos de enero y febrero.