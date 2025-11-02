Carlos Alberto Flores, comisario de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), señaló que 38 personas fueron entrevistadas y que la versión recurrente es que hubo una explosión y fallas eléctricas en dos ocasiones.

Cuatro gerentes de diferentes ramos de responsabilidad de la tienda Waldo’s han sido llamados a rendir su declaración, informó Carlos Alberto Flores, comisario de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).

En rueda de prensa, señaló que 38 personas fueron entrevistadas y que la versión recurrente es que hubo una explosión y fallas eléctricas en dos ocasiones.

“Las versiones recurrentes es que hubo una explosión en el interior del establecimiento, antes de ellos hubo dos fallas o se les fue la luz en dos ocasiones y después de ello hubo una conflagración” .

“Hasta el momento hemos presentado a cuatro gerentes de diferentes grados de responsabilidad y estamos por presentar a una quinta persona por el mismo motivo y aún nos falta por establecer otras dos áreas” , señaló.

El Comisario de la AMIC informó que 21 cuerpos ya han sido reclamados por sus familiares, siendo uno de las víctimas identificado por Servicios Periciales a través de huellas dactilares.

Por su parte, el fiscal Gustavo Salas señaló que dos cuerpos quedaron sin identificar en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo).

“Uno de ellos es una fémina, vamos a realizar los exámenes de ADN en espera de que un familiar lo pueda identificar” , declaró.

Finalmente, Salas descartó que este hecho se haya originado de manera intencional y señaló que se trabaja en la hipótesis de un accidente.