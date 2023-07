Usuarios del transporte urbano normalizan largas esperas de rutas

Alfonso López Villa, presidente de la organización, comentó que es una situación grave que el usuario esté normalizando este problema que debe de ser resuelto por las autoridades del transporte, pues en promedio, una persona puede esperar entre 30 y 40 minutos una ruta de camión.

La organización civil Vigilantes del Transporte informó que ya no se tienen reportes por parte de los usuarios, debido a que están tomando con normalidad los prolongados tiempos que tienen que esperar las rutas de camiones.

Alfonso López Villa, presidente de la organización, comentó que es una situación grave que el usuario esté normalizando este problema que debe de ser resuelto por las autoridades del transporte, pues en promedio, una persona puede esperar entre 30 y 40 minutos una ruta de camión.

“Los reportes disminuyeron porque simple y sencillamente ya no hay ninguna solución, inclusive la respuesta que da el instituto no son muy del agrado de los usuarios entonces por eso ya no se reportan los largos tiempos de espera, pero sigue habiendo un problema ya cuando hacemos las encuestas de persona a persona nos dicen los problemas, pero ya que se tomen la molestia de hacer un reporte ya no lo hacen, ya es una situación normal”, aseguró.

Imtes no responde

El presidente de Vigilantes del Transporte informó que, tampoco el Instituto de Movilidad y Transporte para el Estado de Sonora (Imtes) ha dado respuestas favorables ante esta problemática con las líneas urbanas.

Por último, López Villa comentó que a excepción de las líneas 4 (centro y periférico) y 17 (choyal, bachoco y express), todas las demás rutas siempre tienen retrasos, problemas mecánicos o que no quieren subir a las personas que están en las paradas de autobuses.