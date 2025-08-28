Además de la oferta gastronómica, habrá música en vivo, actividades familiares y espacios recreativos

El próximo domingo 5 de octubre, a partir de las 18:00 horas, se llevará a cabo el Pechefest 2025 en la plaza Zaragoza, dentro del marco de la Vía Activa en Hermosillo.

La directora de Desarrollo Turístico Municipal, Fernanda Cisneros, destacó en la rueda de prensa del evento que el festival busca impulsar la gastronomía local y fortalecer a los nuevos emprendedores, ya que en la primera edición participaron 18 negocios.

Este año se han registrado 22 establecimientos dedicados a la venta de burros percherones, lo que refleja una buena aceptación del evento, al cual podrán anotarse de manera gratuita solo quienes cuentan con un punto de venta en la ciudad o que se dedique a este producto en eventos contratados.

" El Perchefest se ha convertido en un espacio donde negocios que apenas comienzan encuentran la oportunidad de crecer y proyectarse. Ha sido muy satisfactorio ver cómo quienes participaron en ediciones anteriores lograron consolidarse en pocos meses ", señaló Cisneros.

Concurso del Perchefest 2025

Como parte de la dinámica, habrá un concurso con dos categorías: el mejor burro de la H, evaluado a ciegas por instituciones académicas, y el perche más creativo que será calificado por creadores de contenido locales.

Los ganadores recibirán una placa distintiva que se instalará en sus negocios, además de un espacio promocional en el próximo Festival del Globo, mientras que la Universidad del Valle de México (UVM) participará con un reto especial: la elaboración del percherón más grande de Hermosillo, de alrededor de 10 metros, que trabajarán entre 30 y 40 estudiantes de gastronomía para poner a prueba sus habilidades a partir de las 19:30 horas.

Ambiente familiar en el Perchefest 2025

Cisneros destacó que, además de la oferta gastronómica, habrá música en vivo, actividades familiares y espacios recreativos, con el fin de que tanto hermosillenses como visitantes disfruten de un ambiente festivo en el centro histórico.

" Es un evento que da vida a nuestra ciudad y que fortalece la identidad culinaria que distingue a Hermosillo ", indicó.

Inscripciones

Los interesados pueden inscribirse a través del número 66 22 90 92 33, y deberán acudir a una reunión informativa para conocer las bases para el Perchefest.