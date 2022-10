Invitan a conocer cuáles son las señales de bastón

En conmemoración del Día Mundial del Bastón Blanco de este 15 de octubre, el patronato de la escuela de ciegos y débiles visuales hace un llamado a la sociedad para conocer las señales del bastón al transitar por las calles.

Alumnos y maestros del Instituto Iris Came 12, realizaron ejercicios de concientización por las calles de Hermosillo para que la gente conozca la forma de ayudar a las personas con alguna discapacidad visual u otra discapacidad.

María Armida Burrel Gálvez de Navarro, directora del patronato del Instituto Iris Sonora, declaró que es importante promover la difusión de la discapacidad visual en la sociedad hermosillense.

“Es para promover la discapacidad visual y conocer cómo se maneja el bastón, para saber si ocupan hacer alto, si necesitan ayuda, para diferentes usos del bastón que es tan importante para las personas con discapacidad visual”, expresó.

El instituto iris es una escuela primaria fundada en 1977, el cual lleva 45 años apoyando a los niños y niñas con discapacidad visual a terminar esa etapa escolar, preparándose adecuadamente para que puedan ingresar e incorporarse a cualquier secundaria de la mejor manera.

Janeth Leticia Esquer Aguilar, maestra del instituto resaltó que es de suma importancia concientizar a la sociedad para que esta misma sea más inclusiva con las personas que tengan alguna discapacidad.

“Imaginante si a nosotros se nos dificulta caminar por las calles de la ciudad, ahora imaginate a ellos que se les dificulta más con una discapacidad visual, llevan bastón o traen a los perros de ayuda, pero muchas personas no conocen las posturas con las que se comunican con los demás”, puntualizó.

Piden ser más empáticos

Así mismo la maestra María Durán, quien cuenta con discapacidad visual, hace el llamado para que las personas sean más humanas y empáticas.

“Como parte de una sociedad, buscamos ser incluidos, y la manera de incluirnos pues es que todos participemos de una manera u otra, de esta manera se puede colaborar, para nosotros es muy difícil transitar por la ciudad ya que las calles no están en condiciones y hay muchos obstáculos mientras caminamos, basura, postes, escombros, alcantarillas abiertas y perros sueltos”, enfatizó.

El alumno Denali Rafael Molina, comentó que no tiene miedo de caminar por la ciudad.

“Yo no tengo miedo de caminar por la ciudad, pero mi mamá sí tiene miedo que algún carro me pueda atropellar y que ande solo en la calle ya que muchos no conocen sobre nuestra discapacidad”.