Cruz Roja Hermosillo reporta un aumento en atenciones por deshidratación, fatiga y golpes de calor durante los primeros días de agosto.

Durante los primeros días de agosto se ha registrado un notable incremento en atenciones relacionadas con calor extremo —como deshidratación, fatiga extrema y golpes de calor— con alrededor de 20 intervenciones en cinco días, algunas de ellas con traslado hospitalario debido a la gravedad, informó Sergio Madera, coordinador del área de Socorros de Cruz Roja Mexicana, delegación Hermosillo.

En julio, la cifra de atenciones fue similar a otros periodos, con 21 casos: 11 por deshidratación, 6 por agotamiento y 4 por golpes de calor. El repunte actual se atribuye al intenso calor que azota la región.

La mayoría de las emergencias fueron atendidas en la vía pública. El personal de Cruz Roja proporciona suero intravenoso y estabiliza a los pacientes en unidades móviles o lugares frescos antes del traslado, enfatizando la rápida respuesta ante condiciones críticas.

Recomendaciones clave para la población

Cruz Roja Hermosillo pide extremar precauciones durante la ola de calor, especialmente en el siguiente horario y con estas medidas:

Evitar salir entre las 11:00 y 17:00 horas, cuando el calor es más intenso

Realizar actividades al aire libre en las primeras horas del día o al atardecer

Mantener una hidratación constante, incluso sin sentir sed

Usar ropa ligera, colores claros, sombrero o sombrilla

Acudir de inmediato a atención médica si se presentan mareo, dolor de cabeza, náuseas o piel roja/caliente

La combinación de medidas sencillas como evitar las horas más calurosas, hidratarse y vestirse adecuadamente puede marcar la diferencia para preservar la salud de la población en esta temporada crítica.