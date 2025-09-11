Presentan propuesta de cruce peatonal frente a la Unison
El Consejo Estudiantil de la Unison informó que se presentó la propuesta oficial para un cruce peatonal frente a la universidad y el Hospital, con un diseño seguro e incluyente. El proyecto integra accesibilidad universal, señalización clara y vigilancia permanente.
El Consejo Estudiantil de Sociedades de Alumnos de la Universidad de Sonora (CESA UNISON) anunció a través de sus redes sociales sobre el avance en el proyecto de cruce peatonal sobre el bulevar Luis Encinas, frente a la Unison y al Hospital General.
Según la publicación, la iniciativa fue presentada por el Ayuntamiento de Hermosillo y cumple con lo establecido en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, garantizando accesibilidad, seguridad e inclusión para estudiantes, trabajadores, pacientes y familias que diariamente transitan por la zona.
Características del proyecto
- De acuerdo con el planteamiento oficial, el cruce peatonal contará con:
- Cruce a nivel de banqueta, que elimina barreras y asegura accesibilidad universal.
- Señalización horizontal clara con franjas y símbolos visibles.
- Semáforos peatonales modernos, que regulan el flujo vehicular y permiten cruce seguro.
- Botones de solicitud de cruce para que los peatones activen la señal de alto.
- Áreas con guías táctiles y señalética incluyente.
- Iluminación en el entorno para mayor seguridad en todo horario.
- Supervisión constante de la Policía Municipal para vigilar la zona.
- Bolardos de protección que impiden la invasión vehicular al área peatonal.
Participación estudiantil
Melissa Samaniego Encinas, presidenta del CESA Unison, destacó la participación ciudadana organizada:
“Nuestra voz como comunidad estudiantil se ha escuchado y respetado. Este avance demuestra que la organización colectiva puede generar soluciones reales para el bienestar de todos”.
El siguiente paso será definir las fases concretas de implementación.