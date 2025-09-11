El Consejo Estudiantil de la Unison informó que se presentó la propuesta oficial para un cruce peatonal frente a la universidad y el Hospital, con un diseño seguro e incluyente. El proyecto integra accesibilidad universal, señalización clara y vigilancia permanente.

El Consejo Estudiantil de Sociedades de Alumnos de la Universidad de Sonora (CESA UNISON) anunció a través de sus redes sociales sobre el avance en el proyecto de cruce peatonal sobre el bulevar Luis Encinas, frente a la Unison y al Hospital General.

Según la publicación, la iniciativa fue presentada por el Ayuntamiento de Hermosillo y cumple con lo establecido en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, garantizando accesibilidad, seguridad e inclusión para estudiantes, trabajadores, pacientes y familias que diariamente transitan por la zona.

Características del proyecto

De acuerdo con el planteamiento oficial, el cruce peatonal contará con:

Cruce a nivel de banqueta, que elimina barreras y asegura accesibilidad universal.

Señalización horizontal clara con franjas y símbolos visibles.

Semáforos peatonales modernos, que regulan el flujo vehicular y permiten cruce seguro.

Botones de solicitud de cruce para que los peatones activen la señal de alto.

Áreas con guías táctiles y señalética incluyente.

Iluminación en el entorno para mayor seguridad en todo horario.

Supervisión constante de la Policía Municipal para vigilar la zona.

Bolardos de protección que impiden la invasión vehicular al área peatonal.

Participación estudiantil

Melissa Samaniego Encinas, presidenta del CESA Unison, destacó la participación ciudadana organizada:

“Nuestra voz como comunidad estudiantil se ha escuchado y respetado. Este avance demuestra que la organización colectiva puede generar soluciones reales para el bienestar de todos”.

El siguiente paso será definir las fases concretas de implementación.