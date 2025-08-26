La Comisión de Búsqueda de Personas de Sonora emitió una ficha para localizar a Cristel Lourdes Balderrama Zapata, de 27 años, vista por última vez el 22 de agosto en Hermosillo. Autoridades piden el apoyo ciudadano para aportar información que ayude a dar con su paradero.

La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora emitió una alerta para dar con el paradero de Cristel Lourdes Balderrama Zapata, joven de 27 años reportada como desaparecida en Hermosillo el pasado 22 de agosto de 2025.

De acuerdo con la información oficial, Balderrama Zapata fue vista por última vez en la capital sonorense y hasta el momento no se tienen datos sobre su paradero.

Descripción física y señas particulares

La ficha difundida por la comisión detalla que Cristel Lourdes mide aproximadamente 1.63 metros, pesa alrededor de 65 kilos, tiene piel morena, complexión delgada, ojos grandes y cabello teñido, de largo medio y ondulado.

Entre sus señas particulares destacan varios tatuajes:

En la mano izquierda, una rosa.

En el brazo izquierdo, la figura de un león.

En el brazo derecho, un corazón con alas acompañado de la fecha 04-08-2023.

En la pierna derecha, una calavera.

Llamado a la ciudadanía

La comisión solicitó a la población colaborar con cualquier información que pueda contribuir a localizarla. Los reportes pueden realizarse al teléfono 662 142 4970 o al correo comisiondebusquedasonora@sonora.gob.mx

Además, se habilitó un código QR en la ficha oficial y el perfil de la institución en redes sociales @ComisionSonora para recibir datos de manera directa.