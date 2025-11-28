El activista Alfonso López Villa, de Vigilantes del Transporte, señala que la falta de choferes certificados y la indisciplina, como el cobro indebido y la omisión de paradas, son factores clave en los constantes accidentes y fallas del servicio en Hermosillo.

La situación del transporte urbano en Hermosillo atraviesa una crisis marcada por constantes accidentes, incendios de unidades y un deterioro en la calidad del servicio. En entrevista para el noticiero Expreso 24/7 con Marcelo Beyliss, el activista Alfonso López Villa, de la agrupación Vigilantes del Transporte, analizó las causas de fondo que afectan a los usuarios.

López Villa señaló que la indisciplina al interior de las empresas operadoras es el factor principal de los accidentes y las fallas. Entre las prácticas más comunes se encuentran el uso del celular, hacer pit stops no autorizados y el cobro con la mano mientras se conduce, lo que distrae al operador y aumenta el riesgo de siniestros.

Fugas millonarias

El activista reveló datos alarmantes sobre el manejo financiero irregular por parte de los operadores. Según una auditoría realizada por su agrupación, se estima que entre 6 y 8 millones de pesos mensuales se fugan debido al cobro directo que realizan los choferes, evadiendo el sistema de pago electrónico o la caja de recaudación.

A pesar de que las unidades cuentan con cámaras de seguridad, López Villa denunció que el centro integral de monitoreo fue eliminado por la administración, lo que impide la supervisión en tiempo real y la aplicación de sanciones inmediatas ante estas irregularidades.

Escasez de personal

Un problema estructural que agrava la situación es la escasez de choferes. Se calcula que Hermosillo requiere una plantilla de entre 660 y 670 operadores para cubrir la demanda de las aproximadamente 300 unidades circulantes (considerando 2.2 choferes por camión). Sin embargo, las empresas no logran cubrir estas vacantes.

Esta carencia de personal obliga a las empresas a ser tolerantes con las indisciplinas de los choferes actuales y a contratar personal sin la experiencia necesaria. López Villa mencionó casos donde los propios usuarios han tenido que indicar la ruta al conductor debido a su falta de capacitación. La migración de choferes certificados al transporte de personal durante la pandemia es una de las causas principales de este déficit.

Accidentes constantes

El reporte de Vigilantes del Transporte indica que, en revisiones previas, se registraban hasta 30 accidentes semanales involucrando camiones urbanos, con una responsabilidad dividida al 50% entre operadores y automovilistas particulares. Esto significa un promedio de casi tres accidentes diarios atribuibles al transporte público.

Además de los accidentes viales, la falta de mantenimiento y la antigüedad de la flota (con unidades de hasta 7 años de uso) han provocado incendios y fallas mecánicas recurrentes. La flota operativa disminuye durante la semana, pasando de unas 310 unidades los lunes a cerca de 280 para el viernes, debido a las averías.

El modelo de negocio actual, donde se paga a la empresa por kilómetro recorrido (37 pesos) independientemente del pasaje levantado, incentiva a recorrer distancias sin priorizar la calidad del servicio al usuario. López Villa concluyó que, sin acciones correctivas determinantes, la problemática de accidentes y mal servicio persistirá en la capital sonorense.