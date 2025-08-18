Más de 120 líderes de los mejores comités de Compartamos Banco fueron reconocidas el martes 12 de agosto en el tradicional Encuentro de Comités, evento anual organizado para agradecer la lealtad y el trabajo de sus clientes.

Leticia Rábago, gerente de oficina, y Jesús Misael Zúñiga, responsable de la subdirección en Compartamos Banco, explicaron que los comités son la base del esquema de crédito grupal de la institución.

" Es un evento anual que hacemos, donde invitamos a nuestros mejores clientes, los consentimos, los apapachamos, convivimos con ellos y, más que nada, reconocemos el trabajo que hacen ", señaló Rábago.

Zúñiga detalló que, en sus inicios, los grupos podían tener entre 10 y 50 personas, mientras que actualmente se conforman con un mínimo de cinco integrantes.

" Tenemos grupos muy antiguos, de más de 50 ó 60 ciclos, que son alrededor de 15 a 18 años trabajando con nosotros. Están muy contentos porque es un crédito accesible, con el que más de 8 mil clientes han iniciado sus negocios ", comentó.

El crédito grupal, el más popular, está dirigido a personas que venden por catálogo o han comenzado un negocio sin necesidad de contar con local, con montos que van de 3 mil a 30 mil pesos. También se ofrece crédito individual, enfocado en pequeños negocios establecidos como tortillerías, fonditas o salones de belleza, con montos que van de 30 mil hasta medio millón de pesos.

Requisitos para solicitar un crédito

Tener entre 18 y 98 años

Formar parte de un grupo de mínimo cinco personas

Contar con credencial para votar

Comprobante de domicilio vigente

Emprender o poseer un negocio propio

Da clic aquí para tramitar un crédito.

Actualmente, Compartamos Banco cuenta con dos oficinas de servicio en Hermosillo, una en Plaza Quiroga y otra en bulevar Solidaridad, colonia Las Granjas, además de una sucursal bancaria en el centro, por la calle Matamoros.

Historias de éxito

María Trinidad Álvarez, clienta desde hace casi 15 años, relató que su negocio de venta de productos de belleza ha crecido más de lo que esperaba gracias a la institución.

" Invierto, tengo mi stock y puedo surtir a mis clientes ", expresó.

Guadalupe Castellón y Araceli García, con 14 años siendo clientes del banco, recordaron que empezaron con un grupo de 10 personas y hoy son 33.

" Yo vendía pan y Lupita se dedicaba a la venta por catálogo. Siempre hemos integrado personas de confianza. Ahorita para tener un crédito en otro banco es muy alta la tasa de interés, pero aquí nos ha ido bien ", comentaron.

Por su parte, Silvia Quezada, con más de 20 ciclos, aseguró que su negocio de venta de lociones y zapatos ha mejorado notablemente.