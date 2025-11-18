Agua de Hermosillo advirtió que una reparación en la calle Juan Ruibal Corella podrá afectar el servicio de agua potable a varias residencias del poniente de la capital sonorense.

Agua de Hermosillo informó la noche de este martes que mañana 19 de noviembre habrá intermitencia en el servicio de agua potable en el poniente de la ciudad.

El aviso fue emitido a las 22:39 horas mediante las redes sociales del organismo, donde se detalló que la afectación se debe a la reparación de una línea de conducción ubicada en Juan Ruibal Corella, entre los bulevares Colosio y Serna, zona cercana al Estadio Fernando Valenzuela.

Las labores de reparación iniciarán durante la mañana de este miércoles y se estima que concluyan alrededor de las 15:00 horas.

Los sectores afectados serán las siguientes colonias y sus áreas aledañas:

Bonaterra

La Roseta

Hípico

Agua de Hermosillo informó que, una vez concluida la reparación, el servicio se restablecerá de manera paulatina durante la tarde.

El organismo pidió a los usuarios de la zona hacer uso racional del agua almacenada en tinacos y contenedores para cubrir sus necesidades básicas mientras se desarrollan los trabajos.