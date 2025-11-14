Cierra este sábado la convocatoria para participar en el Tercer Parlamento para la Inclusión de Personas con Discapacidad

La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables del Congreso del Estado informó que el próximo sábado 15 de noviembre concluye la convocatoria para participar en el Tercer Parlamento para la Inclusión de Personas con Discapacidad.

El objetivo del ejercicio es abrir un espacio de escucha para este sector de la población, recibir propuestas e impulsar iniciativas que fortalezcan políticas públicas más justas, accesibles y equitativas.

Requisitos de participación

La diputada Jazmín Gómez Lizárraga, presidenta de la comisión, explicó que las personas interesadas deberán presentar una propuesta de dos a cinco cuartillas por escrito, o un video o audio de dos a cinco minutos.

El contenido debe abordar alguno de los cuatro ejes temáticos:

Salud integral y bienestar

integral y bienestar Discriminación , derechos y condiciones laborales

, derechos y condiciones laborales Educación inclusiva y desarrollo social

y desarrollo social Participación ciudadana y políticas públicas inclusivas

Selección y fecha del parlamento

Una vez cerrada la recepción de materiales, la comisión seleccionará a 33 participantes a más tardar el 21 de noviembre, aplicando el principio de paridad de género y considerando diferentes tipos de discapacidad.

Las propuestas podrán entregarse directamente en la Oficialía de Partes del Congreso del Estado o enviarse de manera digital al correo: parlamentodiscapacidad@congresoson.gob.mx

El parlamento se realizará de manera presencial el viernes 5 de diciembre de 2025, de 09:00 a 14:00 horas, en el Centro de Rehabilitación e Inclusión Teletón (CRIT). La convocatoria completa está disponible en la página oficial del Poder Legislativo: congresoson.gob.mx.