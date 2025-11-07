El evento deportivo se realizará el 14 de diciembre con rutas de 3, 5 y 10 kilómetros, además de categorías infantiles y para mascotas

La empresa familiar Kuroda anunció la octava Gran Carrera Familiar 2025, que se llevará a cabo el 14 de diciembre con rutas de 3, 5 y 10 kilómetros, habrá una categoría infantil y una para mascotas.

El evento ofrecerá la suma de 80 mil pesos en premio y contempla inscripciones desde 100 hasta 400 pesos dependiendo de la distancia.

Los kits de participación incluyen un número, chip electrónico, playera y boleto para rifas, y se entregarán el sábado 13 de diciembre en las instalaciones de Kuroda, ubicado en bulevar Luis Encinas, esquina con calle Soyopa, a partir de las 10:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde.

Las categorías se dividirán por edad y rama, tanto femenil y varonil, también habrá premiaciones para los tres primeros lugares de cada distancia.

Y habrá un reconocimiento económico de 5 mil pesos adicionales a quien rompa el récord del circuito de 5 kilómetros impuesto en 2024. Las inscripciones pueden realizarse en línea en www.trizon.mx o directamente en las sucursales Kuroda de Hermosillo.