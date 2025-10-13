El vicefiscal de Control de Procesos, Ramón Tadeo Gradías, detalló que de las 30 mascotas 27 ya fueron entregados a sus dueños.

Uno o dos años de prisión podrían enfrentar los responsables de presunto maltrato animal en un centro de adiestramiento canino de la colonia Las Vistas, donde el pasado fin de semana se rescataron 30 perros, informó el vicefiscal de Control de Procesos, Ramón Tadeo Gradías.

En entrevista, detalló que de las 30 mascotas 27 ya fueron entregados a sus dueños.

“Pudimos rescatar 30 perros de diferentes razas, que al día de hoy ya hemos entregado 27 a sus dueños y estamos con tres perros todavía a la espera de que vayan a reclamarlos” , expresó.

Agregó que los caninos en apariencia se encontraban en buen estado, sin embargo, se están realizando las investigaciones periciales correspondientes para descartar cualquier daño en la salud con atención veterinaria.

Sobre la circulación de un video en redes sociales que muestra presunto maltrato animal, indicó que las investigaciones continúan y que, de confirmarse la responsabilidad, el implicado podría enfrentar pena de prisión.

El aseguramiento de los perros tuvo lugar aproximadamente a las 10:45 horas del 10 de octubre en Hermosillo. Posteriormente, los animales fueron trasladados al Instituto de Protección y Bienestar Animal de Hermosillo, donde permanecerán bajo cuidado y vigilancia veterinaria, quedando a disposición del Agente del Ministerio Público.