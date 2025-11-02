De acuerdo con la Secretaría de Salud federal, 10 personas han sido dadas de alta por mejoría y cinco permanecen hospitalizadas.

La Secretaría de Salud informó que dos personas se encuentran en estado crítico tras el incendio de una tienda Waldo’s en el centro de Hermosillo, de un total de 15 personas que resultaron lesionadas.

De acuerdo con la Secretaría, 10 personas han sido dadas de alta por mejoría y cinco permanecen hospitalizadas.

En la Clínica del Noroeste se encuentran en estado crítico una mujer de 20 años y un hombre de 81 años.

Mientras que en el ISSSTESON se encuentra un hombre de 36 años en estado estable; en Hospital Infantil del Estado de Sonora una joven de 16 años; en el IMSS Hospital General de Zona No. 14 una más de 64 años; en estado estable.

La Secretaría de Salud federal estableció comunicación con el Gobierno del Estado de Sonora para ofrecer el apoyo necesario, incluyendo traslados a Institutos Nacionales y Hospitales de Alta Especialidad en caso de requerirse.

“Hasta el momento, y por decisión de los familiares, las y los pacientes permanecen recibiendo atención médica en hospitales de Hermosillo” .