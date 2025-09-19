El cónsul general de Estados Unidos en Hermosillo, Drew Hoster, aseguró que la relación con el gobierno de Sonora es sólida y que ambas partes trabajan en coordinación para fortalecer la seguridad y el bienestar de la población en la entidad fronteriza.

El cónsul general de Estados Unidos en Hermosillo, Drew Hoster, afirmó que la relación con el gobierno de Sonora se mantiene positiva y que existe coordinación en diversos temas relacionados con seguridad y bienestar social.

"Tenemos una buena relación con el gobernador y con el presidente aquí. Con mucha información que ellos están mostrando cada día en redes sobre el bienestar de la gente de Sonora, es un orgullo ser parte del equipo y seguir trabajando juntos", expresó Hofstra.

El diplomático indicó que la labor consular en Sonora se ha mantenido estable, enfocada en servicios como pasaportes y notarías. Sobre las alertas de viaje emitidas por el Departamento de Estado, explicó que estas se realizan con base en datos actualizados de cada región y que los ciudadanos estadounidenses pueden consultar la información en travel.state.gov.

Respecto a la seguridad en Hermosillo y otras regiones de Sonora, señaló que se analizan constantemente los informes oficiales y que existe disposición de colaborar con autoridades locales para mejorar las condiciones en beneficio de la población.

El cónsul adelantó que en próximas semanas se presentará un nuevo informe con actualizaciones sobre la situación de seguridad y reiteró el compromiso de mantener una comunicación abierta con el gobierno de Sonora y con la sociedad sonorense.



