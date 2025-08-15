El presidente municipal Antonio Astiazarán Gutiérrez da inicio a la construcción de SolHara, un fraccionamiento de vivienda económica con paneles solares en Hermosillo.

Con el respaldo del plan de estímulos e incentivos municipales Sello H, el presidente municipal Antonio Astiazarán Gutiérrez dio el banderazo de inicio a la construcción de SolHara, un fraccionamiento de vivienda económica equipado con paneles solares, en conjunto con la desarrolladora DEREX.

El proyecto, impulsado por el Ayuntamiento de Hermosillo a través de Promotora Inmobiliaria, contempla descuentos de hasta el 90% en conceptos municipales y otras facilidades, lo que permitirá ofrecer 204 inmuebles a un precio promedio de 750 mil pesos por unidad.

El desarrollo incluirá vialidades con concreto hidráulico, arborización con especies nativas como palo verde y mezquite, así como una plaza de acceso con viviendas productivas.

La estrategia busca fomentar la construcción de casas con un valor de venta de hasta un millón de pesos, ofreciendo opciones accesibles para las más de 50 mil personas que actualmente no cuentan con una vivienda propia en la capital sonorense.

