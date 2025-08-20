El director de Servicios Públicos Municipales alerta sobre los peligros que representan las construcciones sin permisos en zonas de cauce en Hermosillo.

El director de Servicios Públicos Municipales, Sergio Pavlovich, advirtió que levantar construcciones sin los permisos adecuados en zonas de cauce representa un riesgo directo para viviendas y colonias de Hermosillo, pues estas obras obstruyen canales y arroyos durante la temporada de lluvias.

"Muchas veces no sabemos que por ahí hay un cauce de algún canal o arroyo; por eso es indispensable contar con los permisos correspondientes antes de levantar cualquier construcción. De lo contrario, se generan taponeos que pueden provocar inundaciones en las casas y colonias aledañas", explicó.

Pavlovich recalcó que existe responsabilidad ciudadana para atender las normas urbanas y prevenir daños mayores, ya que una correcta planeación de obras y el respeto a los permisos no son solo trámites administrativos, sino medidas de seguridad que evitan pérdidas materiales a las familias.

El funcionario destacó que el Ayuntamiento continúa con trabajos permanentes de limpieza y mantenimiento de canales, por lo que recordó a los ciudadanos que estos espacios no deben usarse como basureros.