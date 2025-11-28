Los trabajos programados para este 29 de noviembre en dos sectores distintos provocarán variaciones en el suministro en cerca de 20 colonias del Centro y del norte de Hermosillo.

Este sábado 29 de noviembre se registrarán variaciones en el servicio de agua potable en amplias zonas del centro y del norte de la ciudad debido a trabajos técnicos programados en infraestructura hidráulica.

Las maniobras, que incluyen interconexiones en tuberías de gran diámetro y mantenimiento en una válvula reguladora de presión, requerirán cierres temporales que impactarán a más de 20 colonias.

En el Centro, las labores se realizarán de 09:00 a 21:00 horas para conectar tramos de tubería de 4, 18 y 20 pulgadas en distintos puntos de la colonia Centro. Los cierres de válvulas necesarios para estas maniobras provocarán baja presión e intermitencias en colonias como:

Centro

Ángel Flores

Cerro de la Campana

Las Pilas

La Matanza

Centenario

Prados del Centenario

San Antonio

Fuentes del Centenario

Las Palmas

La Mosca

Las Granjas

Fuentes del Mezquital

Si no surgen contratiempos, la recuperación del servicio en este sector sería paulatina durante la noche del mismo sábado, hasta normalizarse durante el domingo 30.

Paralelamente, en la zona norte se llevará a cabo mantenimiento en una válvula reguladora de presión ubicada en el bulevar Morelos.

Las maniobras iniciarán a las 09:00 horas e implican el reemplazo de piezas y ajustes internos que requieren detener el flujo temporalmente. Durante el proceso podrían observarse escurrimientos visibles sobre la vialidad, resultado del desahogo controlado necesario para operar el mecanismo.

Las colonias que podrían registrar baja presión o intermitencias en esta zona son:

Palermo

Cumbres

Sabinos

Bretaña

Parte del residencial La Paloma

El servicio comenzaría a restablecerse gradualmente a partir de las 16:00 horas.

Ante esta combinación de trabajos en dos puntos clave de la ciudad, se recomienda a los residentes de los sectores afectados administrar el agua almacenada en tinacos y contenedores para cubrir las necesidades básicas mientras se desarrollan las maniobras.