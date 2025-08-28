La celebración reunió a familias enteras en el domo exterior del salón de eventos La Cascada, donde se vivió un ambiente de fiesta y convivencia sana, destacando la importancia de los adultos mayores como pilares de la comunidad.

En el marco del Día de los Abuelos, el Ayuntamiento de Hermosillo y el sistema DIF Municipal ofrecieron un concierto gratuito con la agrupación Los Apson, legendaria banda originaria de Agua Prieta que marcó a varias generaciones con su música.

La celebración reunió a familias enteras en el domo exterior del salón de eventos La Cascada, donde se vivió un ambiente de fiesta y convivencia sana, destacando la importancia de los adultos mayores como pilares de la comunidad.

El alcalde Antonio Astiazarán dedicó un mensaje especial y anunció la apertura de nuevas Casas de los Abuelos en Hermosillo. “Teníamos cinco casas, acabamos de abrir recientemente la sexta y muy pronto vamos a inaugurar la séptima en la colonia Solidaridad, para ofrecer más espacios a nuestros adultos mayores” , expresó.

Asimismo, el munícipe adelantó que en breve iniciará un programa de instalación de paneles solares en hogares de adultos mayores, con el fin de reducir sus gastos en energía eléctrica. Desde 2021, recordó, más de 55 mil personas han recibido apoyo mediante distintos programas dirigidos a este sector.

Mientras tanto, Los Apson pusieron a cantar y bailar a los asistentes con sus clásicos, en un homenaje cargado de nostalgia y gratitud hacia quienes forman la base de las familias hermosillenses.