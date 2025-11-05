El Congreso de Sonora turnó a comisiones la llamada “Ley Monse”, que busca eliminar la exención penal a familiares que encubran delitos graves

En sesión ordinaria, el Congreso del Estado de Sonora turnó a comisiones dos iniciativas relevantes en materia penal y presupuestal: una conocida como la “Ley Monse”, que busca eliminar excepciones al castigo por encubrimiento de delitos graves, y otra que exhorta al Ayuntamiento de San Luis Río Colorado a fortalecer la planeación de recursos para el próximo año.

Impulsa diputada la “Ley Monse” contra la impunidad

La diputada Gabriela Danitza Félix Bojórquez, de Movimiento Ciudadano, presentó la propuesta para reformar el artículo 329 del Código Penal del Estado de Sonora. El objetivo, explicó, es eliminar la exención de castigo penal a familiares que encubran delitos como feminicidio, homicidio, violación, estupro y abuso sexual.

Félix Bojórquez señaló que la iniciativa se inspira en el caso de Montserrat Bendimes Roldán, joven veracruzana víctima de feminicidio, cuyo agresor fue ayudado por su familia a evadir la justicia. Debido a vacíos legales, estas personas no pudieron ser procesadas por encubrimiento, lo que motivó la creación de esta propuesta legislativa.

“No debe haber impunidad para nadie, sin importar el parentesco con el agresor. La justicia no puede tener excepciones”, expresó la legisladora.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para su análisis y dictaminación.

Exhortan a fortalecer presupuesto en San Luis Río Colorado

En la misma sesión, el diputado Juan Pablo Arenivar Martínez, del Partido Acción Nacional (PAN), presentó un exhorto dirigido al presidente municipal de San Luis Río Colorado. La propuesta busca que, al elaborar el Presupuesto de Egresos 2026, se prioricen recursos para la seguridad pública, la infraestructura hídrica, la certeza patrimonial y la mejora de los servicios públicos.

El legislador argumentó que el objetivo es garantizar mejores condiciones de vida a las familias del municipio, especialmente en rubros que inciden directamente en la calidad de vida y el bienestar social. El exhorto fue turnado a la Comisión de Presupuestos y Asuntos Municipales para su estudio.

Próxima sesión

El Congreso del Estado convocó su siguiente sesión ordinaria para el martes 11 de noviembre a las 11:00 horas, donde se prevé continuar con la revisión de las iniciativas turnadas.