El caso fue diagnosticado por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) el pasado 12 de octubre, luego de que la universitaria diera positivo a los estudios de laboratorio, pero fue el día 27 de este mes que la institución tuvo conocimiento.

Edgardo Duarte Herrera, médico del Instituto Tecnológico de Hermosillo (ITH), confirmó un caso aislado de tuberculosis en una estudiante, quien ya se encuentra bajo tratamiento médico y tomando las medidas higiénicas correspondientes.

De acuerdo con Duarte Herrera, el caso fue diagnosticado por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) el pasado 12 de octubre, luego de que la universitaria diera positivo a los estudios de laboratorio, pero fue el día 27 de este mes que la institución tuvo conocimiento.

“ Ya tiene ella alrededor de 16 días, porque el día 12 se empezó con el tratamiento, un poquito más de dos semanas” , señaló.

El médico comentó que hasta el momento no se ha reportado sintomatología referente a un caso de tuberculosis en otros estudiantes, pero están tomando las medidas sanitarias necesarias en el plantel.

“Se están tomando las medidas pertinentes de salud para los alumnos. Somos cuatro médicos aquí y estamos muy al pendiente de los alumnos en caso de alguna sospecha o algo del padecimiento de tuberculosis” , aseguró.

El profesional de salud informó que las clases siguen con normalidad y que están preparados para apoyar a cualquier estudiante que pudiera presentar sintomatología.

“ Con normalidad sus clases y todo. No hay por qué alterar al alumnado ni a los trabajadores porque fue un caso aislado, que ya está bajo tratamiento. Se detectó muy a tiempo y pues estamos en la mejor disposición aquí en el instituto pues para apoyar a cualquier alumno” , comentó Duarte Herrera.

Agregó que el alumnado tiene que seguir asistiendo a clases y que los departamentos están funcionando todos.

A manera de prevención dijo, este miércoles se instalarán módulos para la población estudiantil y brindar la información necesaria sobre la sintomatología que presenta un paciente con tuberculosis.

“Y se va a dar también una plática por parte de la Secretaría de Salubridad de la SSA aquí en el teatro para que acudan maestros y alumnos para poder explicar ellos los códigos que utiliza la Secretaría para el tratamiento y prevención de tuberculosis” , mencionó.