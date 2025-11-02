Se trata de Johana Guadalupe Hernández, alumna del programa de Negocios y Comercio Internacionales, campus Hermosillo, y de Joaquín Ortiz Munguía, padre de Christian Guadalupe Ortiz Salomón, de Televisión Universitaria.

La Universidad de Sonora confirmó el fallecimiento de una estudiante así como el padre de un trabajador, luego del incendio ocurrido en la tienda Waldo’s ubicada en calle Matamoros y Dr. Noriega en el centro de Hermosillo.

Se trata de Johana Guadalupe Hernández, alumna del programa de Negocios y Comercio Internacionales, campus Hermosillo, y de Joaquín Ortiz Munguía, padre de Christian Guadalupe Ortiz Salomón, de Televisión Universitaria.

En una publicación en redes sociales, el alma máter expresó sus condolencias a sus seres queridos.

“ Extendemos nuestras condolencias y solidaridad a sus familiares, amigos, docentes y compañeros” , se lee.

Johana y Joaquín se suman a la lista de personas acaecidas tras la tragedia ocurrida el 1 de noviembre, que según cifras oficiales ha dejado 23 personas sin vida.