El Fiscal General del Estado, Gustavo Rómulo Salas Chávez, mencionó que la mayoría de los fallecidos murieron por inhalación de gases tóxicos por lo cual será posible su identificación.

Un total de 23 fallecidos y 12 lesionados dejó como saldo una explosión ocurrida alrededor de las 15:00 horas de este sábado 1 de noviembre en una tienda Waldo's ubicada en Avenida Dr. Noriega entre Matamoros y Juárez en Hermosillo.

Precisó que en las próximas horas los familiares podrán reconocer de manera física a las víctimas del siniestro en el Servicio Médico Forense de la Fiscalía (SEMEFO).

“Tenemos ocho familias que están preguntando por 14 familiares que tenemos en calidad de desconocidos en las instalaciones de SEMEFO en las próximas horas los van a identificar los estamos ordenando primero fotográficamente y posteriormente harán el reconocimiento físico” ,explicó.

Enfatizó que hasta el momento no se tiene ningún indicio de que el incendio se pudo haber originado de forma intencional. “No descartamos ninguna línea de investigación sin embargo hasta el momento, queremos ser muy responsables y enfáticos en que no tenemos ningún elemento de prueba ni siquiera inicial que nos permita pensar en esa posibilidad” .

Señaló que se llevarán a cabo las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias y condiciones en las que ocurrió este hecho.

El gobernador Alfonso Durazo a través de un video en sus redes sociales, confirmó las cifras y se solidarizó con las familias de las víctimas.