Confirma alcalde fallecidos tras explosión en tienda Waldos en el centro
El alcalde Antonio Astiazarán señaló que se trabaja de manera coordinada con los cuerpos de emergencia y con los tres niveles de gobierno para brindar la atención necesaria a los afectados.
El presidente municipal de Hermosillo, Antonio Astiazarán, confirmó a través de su cuenta de X que hay personas fallecidas tras la fuerte explosión ocurrida la tarde de este sábado 1 de noviembre, minutos antes de las 3:00 de la tarde, en una tienda Waldos ubicada en el centro de la ciudad, sobre la calle Dr. Noriega, entre Matamoros y Juárez.
Aunque no precisó el número de víctimas, el alcalde señaló: “Ante los lamentables hechos en donde varias personas fallecieron durante un incendio registrado en el centro de la ciudad, he girado instrucciones para que se atienda con emergencia la situación”.
Añadió que se trabaja de manera coordinada con los cuerpos de emergencia y con los tres niveles de gobierno para brindar la atención necesaria a los afectados.
Hasta el momento, ninguna autoridad ha emitido una declaración oficial sobre la cifra de personas fallecidas y lesionadas.