El alcalde Antonio Astiazarán señaló que se trabaja de manera coordinada con los cuerpos de emergencia y con los tres niveles de gobierno para brindar la atención necesaria a los afectados.

El presidente municipal de Hermosillo, Antonio Astiazarán, confirmó a través de su cuenta de X que hay personas fallecidas tras la fuerte explosión ocurrida la tarde de este sábado 1 de noviembre, minutos antes de las 3:00 de la tarde, en una tienda Waldos ubicada en el centro de la ciudad, sobre la calle Dr. Noriega, entre Matamoros y Juárez.

Aunque no precisó el número de víctimas, el alcalde señaló: “Ante los lamentables hechos en donde varias personas fallecieron durante un incendio registrado en el centro de la ciudad, he girado instrucciones para que se atienda con emergencia la situación” .

Hasta el momento, ninguna autoridad ha emitido una declaración oficial sobre la cifra de personas fallecidas y lesionadas.