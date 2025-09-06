La obra contempla una inversión de más de mil 180 millones de pesos y estará a cargo de Concesionaria Seri S.A. de C.V., que asumirá la construcción, operación y mantenimiento del tramo de 30 kilómetros durante los próximos 30 años.

Hermosillo se prepara para un paso decisivo en su infraestructura vial. El presidente municipal, Antonio Astiazarán Gutiérrez, firmó el título de concesión que permitirá la construcción del libramiento norponiente, una obra que conectará la carretera internacional 15 con el Aeropuerto Internacional y Bahía de Kino.

“Que esta firma sea un antes y un después para la promoción de nueva infraestructura en nuestro país y muy en especial en nuestra ciudad” , expresó Astiazarán al formalizar el acuerdo que dará inicio al proyecto, cuyo arranque está previsto para finales de septiembre.

La obra contempla una inversión de más de mil 180 millones de pesos y estará a cargo de Concesionaria Seri S.A. de C.V., que asumirá la construcción, operación y mantenimiento del tramo de 30 kilómetros durante los próximos 30 años.