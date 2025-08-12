Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 4:30 horas del 8 de mayo, frente a un comercio ubicado en la esquina del bulevar Luz Valencia y Lázaro Cárdenas, colonia Villa del Real, en Hermosillo.

Un hombre identificado como Javier ‘N’, de 26 años de edad, fue sentenciado a una pena de 10 años y un mes de prisión por el delito de robo con violencia, en perjuicio de un adulto mayor en Hermosillo, Sonora.

De acuerdo a las investigaciones, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 4:30 horas del 8 de mayo, frente a un comercio ubicado en la esquina del bulevar Luz Valencia y Lázaro Cárdenas, colonia Villa del Real.

En ese lugar, el sujeto despojó de 400 pesos en efectivo a Luis Armando ‘N’, de 69 años, tras someterlo físicamente, aprovechando su estado de vulnerabilidad debido a su edad y a que cuenta con discapacidad física, que le impide la plena movilidad de una pierna.

Luego de que el adulto mayor se resistiera a entregar su billetera y teléfono celular, el sentenciado le arrojó un pedazo de block y piedras, causándole así lesiones en la espalda. Además, al ver que la víctima pedía ayuda, se retiró del lugar.

Finalmente, el individuo se encuentra en un Centro de Reinserción Social (Cereso) cumpliendo con su sentencia, luego de que se reconociera su responsabilidad, y que éste terminara por aceptarlo.