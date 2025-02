Varias familias instalaron sus casas en un asentamiento al sur de la ciudad tras no encontrar otra opción de vivienda.

Tras la invasión de terrenos al sur de la ciudad, aledaños al sector conocido como Tres Reinas, habitantes del lugar aseguraron que, tras vivir en situación vulnerable, esta fue la única manera de obtener un hogar para sus familias.

Algunas de las personas asentadas en el lugar, señalaron que unos vecinos hicieron la repartición de los terrenos, y les aseguraron que los dejarían construir sus hogares en este lugar.

Las primeras manzanas del asentamiento, ubicadas sobre la calle principal, cuentan con agua y luz, ya que se apoyaron de los postes y tuberías que sirven para abastecer a la invasión Tres Reynas.

Cruz Manuel Salas, uno de los habitantes de la zona, recordó que ocho meses atrás lo despojaron a él y su familia, de su casa, ubicada sobre el bulevar Adolfo López Mateos, donde vivieron por 14 años. Al quedarse sin techo de un día para otro, un hermano les prestó una vivienda cerca de la invasión, y al enterarse del asentamiento, se acercaron para solicitar un terreno.

"Nos acercamos cuando estaban organizando y pedimos que nos incluyeran también, pues donde estábamos, era prestado, y nos vinimos a colocar láminas que ya tenía y compré otras y nos vinimos a meter junto con mi esposa y mis cuatro hijos", mencionó.

El hombre, que se dedica a fabricar figuras de palo fierro, mencionó que tras esta situación no ha podido trabajar, pues se mantiene en el hogar, en caso de un desalojo, por lo que el ingreso de su familia ha bajado.

"Pues en forma no he podido trabajar, porque estoy con el temor que vengan a desalojarnos como antes, nos dicen los vecinos que no, pero, pues y si sí, también mis hijas de preparatoria se han visto afectadas por esta situación, pues no he podido reunir la suma que me piden para reinscribirlas y temo que pierdan su semestre", enfatizó.

Por su parte, Priscila Murillo y Adrián Madero, que viven con un menor que depende de ellos, mencionaron que luego de perder la casa donde rentaban hace un año, se dieron cuenta de que había personas que estaban instalándose en los terrenos, por lo que se acercaron para ocupar un lugar.

"Vinimos a visitar a la suegra que vive por acá cerca y nos avisó, entonces corrí con los vecinos a preguntar qué es lo que estaba pasando. Nos pidieron que nos inscribiéramos en una lista con nuestro teléfono para entregar los terrenos, y pues ese mismo sábado en la tarde puse los barrotes del lugar donde me dijeron que me tocaba, nos trajimos unas sillas y nos quedamos a dormir aquí", recordó Adrián Madero.

El joven, de alrededor de 20 años, mencionó que esta fue la única manera para conseguir un techo para su familia. Actualmente, su casa cuenta con paredes de madera y techo de lámina, materiales regalados por sus allegados.

Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, no ha recibido denuncias para reclamar el terreno donde se instalaron estas familias.