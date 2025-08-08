Comerciantes ya comienzan a instalarse en sus locales tras una remodelación integral que busca garantizar seguridad y conservación del edificio histórico.

El Mercado Municipal de Hermosillo entró en la fase final de su reapertura y, en cuestión de semanas, los locatarios volverán a sus espacios tras la remodelación integral del inmueble, informó la jefa de la Oficina del Ejecutivo estatal, Paulina Ocaña.

"Todos los procesos son igual de importantes. Primero viene la entrega de obra y luego la tramitología. Ahorita muchos locatarios ya se están mudando y trayendo sus muebles; esto empezó desde el miércoles y continuará de manera paulatina. En unas semanas estaremos viendo la inauguración" , declaró.

Ocaña estimó que el mercado podría estar en operación en las próximas semanas, aunque precisó que la fecha dependerá del avance y las necesidades de cada comerciante.

La funcionaria señaló que el ánimo entre los vendedores es positivo, pues en las reuniones semanales manifiestan entusiasmo por regresar.

Paulina Ocaña estuvo presente en el Mercado Municipal de Hermosillo. (Foto: Alfredo Gerardo/EXPRESO)

Migdelina Castillo Moreno, líder de los comerciantes del Mercado Municipal, destacó la relevancia de volver a un espacio rehabilitado, más seguro y con mejores servicios.

"Para nosotros la rehabilitación fue muy importante por el motivo de seguridad. El mercado estaba colapsado en todas sus áreas. Ahora trabajaremos con un plan de conservación en coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para evitar que los daños se repitan por falta de mantenimiento" , explicó.

Subrayó que la colaboración con el INAH no solo busca preservar la imagen del edificio histórico, sino garantizar su conservación a largo plazo.

Antes de su remodelación, el mercado recibía un promedio de 3 mil 500 visitantes diarios, cifra que se duplicaba en temporada navideña, lo que lo convierte en un punto clave para la economía local.

"Necesitábamos que alguien nos tendiera la mano para cuidar la imagen y el inmueble, y aquí está la obra ya a punto de concluir" , expresó Castillo.

El jueves por la tarde, Ocaña y Castillo se reunieron con comerciantes en el Mercado Municipal para supervisar los avances de la última etapa de remodelación. Pese a las altas temperaturas, recorrieron el inmueble junto a los vendedores para analizar detalles y atender inquietudes, con el fin de afinar el regreso total de los negocios al histórico espacio.