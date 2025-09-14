Vendedores del primer cuadro de la ciudad reportan que las ventas han disminuido previo a los festejos patrios del 15 y 16 de septiembre.

Comerciantes del centro de Hermosillo registran poca afluencia de compradores y bajas ventas de artículos alusivos al 15 y 16 de septiembre.

Yuliana Castro, encargada de una tienda de importaciones, detalló que las ventas han disminuido en un 40 por ciento respecto a años a anteriores.

“A nosotros nos fue muy mal con las ventas hasta ahorita, no hemos venido mucho, lo que más se ha vendido son los artículos de barro, pero accesorios no mucho, esperemos que para mañana el último día la gente venga a comprar” , comentó.

De igual manera, quien se dedica a la venta de tortillas de harina, dulces típicos y productos sonorenses, mencionó que las ventas han estado lentas y estima que mañana o el martes se pueda registrar un ligero aumento.

“En esta temporada sí aumenta la venta de estos productos, sobre todo las tortillas de harina para la carne asada, también procuran dulces, jamoncillos sobre todo” , expresó.

Poca afluencia de clientes

Finalmente, José Romero, quien se dedica a la venta temporal de banderitas y accesorios mexicanos como collares, diademas o adornos mexicanos, mencionó que el centro de la ciudad ha tenido poca afluencia de clientes que busquen artículos para el 15 y 16.