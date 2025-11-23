Después de un intento de desalojo el sábado por la tarde, Guadalupe Trejo aclaró que tuvo que encadenarse a la entrada de local, cuando el sujeto intentó usar una orden, ante la presencia de un abogado.

Guadalupe Rosalina Trejo Félix, locataria del puesto número 2 del Mercado Municipal, denunció un presunto intento de despojo por un hombre identificado, mismo que acusa de intentar apropiarse del local que su familia ha ocupado por más de 70 años.

Después de un intento de desalojo el sábado por la tarde, la mujer aclaró que tuvo que encadenarse a la entrada de local, cuando el sujeto intentó usar una orden, ante la presencia de un abogado.

Según su versión, el conflicto comenzó luego de que la esposa de esta persona alquilara el local de 2014 a 2019. Tras la conclusión del contrato, explicó que el hombre inició acciones para quedarse con el puesto, al aprovechar que el proceso de escrituración del mercado aún no está concluido.

Pero con el respaldo del Ayuntamiento y Unión de Locatarios, Guadalupe es reconocida como su familia como propietarios del espacio con documentación que los respalda en Sindicatura.

Por tal motivo, Guadalupe Trejo indicó que el mismo sujeto promovió demandas en 2019, mientras que en 2025 un funcionario de CECOP le entregó las llaves del local sin su autorización.

La situación fue solucionada luego de retirarlos y cambiar de llaves con un cerrajero, pero dos meses más tarde el individuo desalojó familiares de Guadalupe.

Dicho motivo hace permanecerla físicamente en el local para evitar un posible ingreso. “No me voy a mover; si es necesario, me vuelvo a encadenar” , expresó.

Trejo indicó que está dispuesta a realizar una huelga de hambre como medida de presión.

La locataria aseguró que también otros comerciantes han enfrentado situaciones similares con la misma persona, pero que la mayoría evita denunciar públicamente por temor a represalias. “Pero nosotros no les tenemos miedo” , aseguró.

Como siguiente paso, Guadalupe anunció la organización de un mitin con apoyo de los ciudadanos que han dejado su firma y número de teléfono, ya que planean cerrar calles del Centro para visibilizar el caso y solicitar al Ayuntamiento una resolución clara sobre la posesión del local.