Realizarán cierre temporal por mantenimiento en válvula reguladora en bulevar Morelos

El organismo operador de Agua de Hermosillo informó que este sábado 29 de noviembre se llevarán a cabo trabajos de mantenimiento en una válvula reguladora de presión, ubicada en la zona norte de la ciudad, lo que requerirá un cierre temporal del suministro y generará variaciones en el servicio sobre el bulevar Morelos y áreas aledañas.

De acuerdo con el personal técnico, las maniobras iniciarán a las 09:00 horas, periodo en el que se reemplazarán piezas del mecanismo de la válvula y se realizarán ajustes para optimizar su funcionamiento. Durante este lapso, la conducción deberá permanecer sin flujo para permitir un trabajo seguro.

Colonias que registrarán baja presión o intermitencias

Palermo

Cumbres

Sabinos

Bretaña

Parte del Residencial La Paloma

Sectores aledaños

El organismo señaló que, durante el proceso, podrían observarse escurrimientos visibles sobre el bulevar Morelos. Esto se debe a la liberación de agua necesaria al manipular la válvula reguladora, un procedimiento normal y controlado que podría confundirse con una fuga.

Si las labores avanzan sin contratiempos, el servicio comenzará a restablecerse de manera gradual durante la tarde del mismo sábado a partir de las 16:00 p.m., hasta normalizarse por completo.

Agua de Hermosillo agradeció la comprensión de la ciudadanía e hizo un llamado a usar de manera responsable el agua almacenada en tinacos y contenedores mientras se desarrollan las maniobras.