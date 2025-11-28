Varias colonias de Hermosillo tendrán baja presión el sábado
Realizarán cierre temporal por mantenimiento en válvula reguladora en bulevar Morelos
El organismo operador de Agua de Hermosillo informó que este sábado 29 de noviembre se llevarán a cabo trabajos de mantenimiento en una válvula reguladora de presión, ubicada en la zona norte de la ciudad, lo que requerirá un cierre temporal del suministro y generará variaciones en el servicio sobre el bulevar Morelos y áreas aledañas.
De acuerdo con el personal técnico, las maniobras iniciarán a las 09:00 horas, periodo en el que se reemplazarán piezas del mecanismo de la válvula y se realizarán ajustes para optimizar su funcionamiento. Durante este lapso, la conducción deberá permanecer sin flujo para permitir un trabajo seguro.
Colonias que registrarán baja presión o intermitencias
- Palermo
- Cumbres
- Sabinos
- Bretaña
- Parte del Residencial La Paloma
- Sectores aledaños
El organismo señaló que, durante el proceso, podrían observarse escurrimientos visibles sobre el bulevar Morelos. Esto se debe a la liberación de agua necesaria al manipular la válvula reguladora, un procedimiento normal y controlado que podría confundirse con una fuga.
Si las labores avanzan sin contratiempos, el servicio comenzará a restablecerse de manera gradual durante la tarde del mismo sábado a partir de las 16:00 p.m., hasta normalizarse por completo.
Agua de Hermosillo agradeció la comprensión de la ciudadanía e hizo un llamado a usar de manera responsable el agua almacenada en tinacos y contenedores mientras se desarrollan las maniobras.