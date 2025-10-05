Agua de Hermosillo informó que este domingo 5 de octubre realizará trabajos de reparación en una línea de conducción ubicada en la colonia San Javier.

El organismo Agua de Hermosillo anunció que este domingo 5 de octubre de 2025 su personal efectuará trabajos de reparación en una línea de conducción ubicada en las calles R. Astiazarán y Cortés, dentro de la colonia San Javier.

La dependencia señaló que el escurrimiento registrado ya fue controlado tras realizar el cierre preventivo de la válvula reguladora en la zona, lo que permitirá desarrollar las labores de mantenimiento con mayor seguridad y rapidez.

Colonias afectadas

Las colonias Viñedos, San Javier y Villa Fontana podrían experimentar baja presión o intermitencias en el suministro de agua potable durante el periodo de maniobras.

Agua de Hermosillo exhortó a los usuarios a tomar previsiones y almacenar agua suficiente para cubrir sus necesidades básicas mientras se restablece el servicio con normalidad.