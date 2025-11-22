La ruptura obligó al cierre de una válvula de control en Solidaridad y Colosio, prevén 8 horas de baja presión

El organismo operador de agua en Hermosillo informó a mediodía que personal técnico realiza trabajos de reparación en una línea de conducción de 12 pulgadas, ubicada en el cruce de Solidaridad y Luis Donaldo Colosio, luego de que esta presentara un evento extraordinario durante la mañana de este sábado.

Para evitar un mayor escurrimiento, fue necesario efectuar el cierre de la válvula de control.

Colonias que se verán afectadas



Como consecuencia de las maniobras, se registrará baja presión e intermitencias en el servicio de agua potable en las siguientes colonias:

Villa Sol

Valle del Lago

Las Quintas

Residencial de Anza

Alcalá Residencial

Quinta Galicia

Paseo del Sol

Llano Verde

Catalina Residencial

Los Portales

Casa Grande

Flamingo

Los Lagos

El organismo señaló que personal operativo especializado ya trabaja en el punto afectado y estima un tiempo aproximado de ocho horas para concluir la reparación. De no presentarse inconvenientes, Agua de Hermosillo procederá con la apertura de válvulas para restablecer el servicio en este sector, proceso que se normalizará de forma gradual.

Finalmente, AguaH agradeció la comprensión de los usuarios e invitó a realizar un uso racional del agua almacenada en tinacos y contenedores para cubrir las necesidades básicas del hogar mientras se regulariza el suministro.