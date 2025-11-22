Fuga deja sin presión de agua a más de 10 colonias de Hermosillo
La ruptura obligó al cierre de una válvula de control en Solidaridad y Colosio, prevén 8 horas de baja presión
El organismo operador de agua en Hermosillo informó a mediodía que personal técnico realiza trabajos de reparación en una línea de conducción de 12 pulgadas, ubicada en el cruce de Solidaridad y Luis Donaldo Colosio, luego de que esta presentara un evento extraordinario durante la mañana de este sábado.
Para evitar un mayor escurrimiento, fue necesario efectuar el cierre de la válvula de control.
Colonias que se verán afectadas
Como consecuencia de las maniobras, se registrará baja presión e intermitencias en el servicio de agua potable en las siguientes colonias:
- Villa Sol
- Valle del Lago
- Las Quintas
- Residencial de Anza
- Alcalá Residencial
- Quinta Galicia
- Paseo del Sol
- Llano Verde
- Catalina Residencial
- Los Portales
- Casa Grande
- Flamingo
- Los Lagos
El organismo señaló que personal operativo especializado ya trabaja en el punto afectado y estima un tiempo aproximado de ocho horas para concluir la reparación. De no presentarse inconvenientes, Agua de Hermosillo procederá con la apertura de válvulas para restablecer el servicio en este sector, proceso que se normalizará de forma gradual.
Finalmente, AguaH agradeció la comprensión de los usuarios e invitó a realizar un uso racional del agua almacenada en tinacos y contenedores para cubrir las necesidades básicas del hogar mientras se regulariza el suministro.