Agua de Hermosillo informó que trabaja en la reparación de una tubería de 8 pulgadas en la calle Jalapa y República de Panamá.

Agua de Hermosillo informó a través de redes sociales que personal operativo de Redes realiza la reparación de una tubería de conducción de 8 pulgadas ubicada en la intersección de la calle Jalapa y República de Panamá, al poniente de la capital de Sonora.

Colonias afectadas

Para llevar a cabo los trabajos fue necesario realizar el cierre provisional de válvulas, lo que generó afectaciones en el suministro de agua potable en las siguientes colonias:

Buenaventura

Inalámbrica

Nueva España

Nueva Palmira

Villa Fontana

Privada Palmira

Plaza Grande

San Bernardino (etapas)

San Jerónimo

Zonas aledañas

Tiempo estimado de reparación

De acuerdo con el organismo operador, se prevé que las labores concluyan en un plazo aproximado de cinco horas, tras lo cual el servicio comenzará a restablecerse de forma gradual.

Agua de Hermosillo pidió comprensión a los usuarios y recomendó tomar previsiones durante el periodo de suspensión.

#AguaHInforma



Personal operativo de Redes realiza reparación de tubería de conducción de 8" en calle Jalapa y Rep. de Panamá, para lo que se realizó cierre de válvulas provisional.



Tiempo estimado: 5 horas. pic.twitter.com/uRwiVbAKRc — Agua de Hermosillo (@aguahermosillo) September 20, 2025



