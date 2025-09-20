Suspenden servicio de agua por fuga al poniente de Hermosillo
Agua de Hermosillo informó que trabaja en la reparación de una tubería de 8 pulgadas en la calle Jalapa y República de Panamá.
Agua de Hermosillo informó a través de redes sociales que personal operativo de Redes realiza la reparación de una tubería de conducción de 8 pulgadas ubicada en la intersección de la calle Jalapa y República de Panamá, al poniente de la capital de Sonora.
Colonias afectadas
Para llevar a cabo los trabajos fue necesario realizar el cierre provisional de válvulas, lo que generó afectaciones en el suministro de agua potable en las siguientes colonias:
- Buenaventura
- Inalámbrica
- Nueva España
- Nueva Palmira
- Villa Fontana
- Privada Palmira
- Plaza Grande
- San Bernardino (etapas)
- San Jerónimo
- Zonas aledañas
Tiempo estimado de reparación
De acuerdo con el organismo operador, se prevé que las labores concluyan en un plazo aproximado de cinco horas, tras lo cual el servicio comenzará a restablecerse de forma gradual.
Agua de Hermosillo pidió comprensión a los usuarios y recomendó tomar previsiones durante el periodo de suspensión.