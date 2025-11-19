Una falla eléctrica en los equipos de bombeo de la captación Bagotes afectó la operación del tanque Solidaridad.

El organismo operador de agua en Hermosillo informó que diversas colonias del norte de la ciudad podrían presentar baja presión e intermitencias en el suministro, debido a una suspensión de energía eléctrica registrada durante la mañana de este miércoles en los equipos de bombeo de la captación Bagotes, infraestructura que alimenta al tanque Solidaridad.

Agua de Hermosillo explicó que la interrupción limitó la operación del sistema y ha impedido la recuperación normal de los niveles del tanque, por lo que técnicos especialistas realizan maniobras para restablecer el servicio cuanto antes.

Colonias que se verán afectadas



De acuerdo con el organismo, las variaciones en el servicio podrían presentarse en sectores como:

Ampliación Ladrilleras

Primero Hermosillo

Camino Real

Real Norte

Cerro Colorado

Condominio San Pablo

Conquistadores

Dunas

Floresta

Misión

Misión del Arco

Misioneros

Norberto Ortega

Nueva Castilla

Nueva Palmira

Oasis Lantana

Plaza Real

Progresista

Real del Bosque

Del Cardo

Del Cobre

Sahuaro Final

San Javier

San Jerónimo

San Judas Tadeo

Unión de Colonos

Unión de Ladrilleros

Villa Fontana Viñedos (Poniente Solidaridad)

Virreyes (al sur de Lázaro Cárdenas)

El organismo estatal señaló que continuará informando sobre los avances y la recuperación del sistema a través de sus redes sociales oficiales.

Finalmente, Agua de Hermosillo recordó la importancia de hacer un uso racional del agua almacenada en tinacos o contenedores para cubrir las necesidades básicas en el hogar mientras se normaliza el servicio.