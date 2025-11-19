Casi 30 colonias de Hermosillo presentarán fallas hoy en suministro de agua
Una falla eléctrica en los equipos de bombeo de la captación Bagotes afectó la operación del tanque Solidaridad.
El organismo operador de agua en Hermosillo informó que diversas colonias del norte de la ciudad podrían presentar baja presión e intermitencias en el suministro, debido a una suspensión de energía eléctrica registrada durante la mañana de este miércoles en los equipos de bombeo de la captación Bagotes, infraestructura que alimenta al tanque Solidaridad.
Agua de Hermosillo explicó que la interrupción limitó la operación del sistema y ha impedido la recuperación normal de los niveles del tanque, por lo que técnicos especialistas realizan maniobras para restablecer el servicio cuanto antes.
Colonias que se verán afectadas
De acuerdo con el organismo, las variaciones en el servicio podrían presentarse en sectores como:
- Ampliación Ladrilleras
- Primero Hermosillo
- Camino Real
- Real Norte
- Cerro Colorado
- Condominio San Pablo
- Conquistadores
- Dunas
- Floresta
- Misión
- Misión del Arco
- Misioneros
- Norberto Ortega
- Nueva Castilla
- Nueva Palmira
- Oasis Lantana
- Plaza Real
- Progresista
- Real del Bosque
- Del Cardo
- Del Cobre
- Sahuaro Final
- San Javier
- San Jerónimo
- San Judas Tadeo
- Unión de Colonos
- Unión de Ladrilleros
- Villa Fontana Viñedos (Poniente Solidaridad)
- Virreyes (al sur de Lázaro Cárdenas)
El organismo estatal señaló que continuará informando sobre los avances y la recuperación del sistema a través de sus redes sociales oficiales.
Finalmente, Agua de Hermosillo recordó la importancia de hacer un uso racional del agua almacenada en tinacos o contenedores para cubrir las necesidades básicas en el hogar mientras se normaliza el servicio.