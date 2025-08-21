Tormenta afecta pozos y servicio de agua en Hermosillo
Más de 30 colonias de Hermosillo presentan cortes de agua o baja presión tras la tormenta de este jueves, que dejó fuera de operación pozos de captación y una bomba del Acueducto Independencia.
Agua de Hermosillo informó que el servicio de agua potable presenta baja presión e intermitencias en gran parte del norte y centro de la ciudad.
Las colonias que registran afectaciones son:
- López Portillo
- Lomas de Madrid
- Villas del Cortijo
- Jacinto López
- La Primavera
- Jardines
- Benito Juárez
- Virreyes
- Ley 57
- Apolo
- Jesús García
- Bugambilias
- Loma Linda
- Bachoco
- Misión del Sol
- Sacramento
- Colinas del Mirador
- Sierra Vista
- Lomas de Linda Vista
- Lomas Pitic
- Lomas Altas
- Pitic
- Modelo
- San Benito
- Balderrama
- Centenario
- Las Quintas
- Villa Satélite
- Raquet Club
- Los Naranjos
- Revolución
- Mariachi
- 5 de Mayo
- Cañada de los Negros
- Coloso
- Comunidad Mesa del Seri
- Colonias cercanas
Causas del problema
La tormenta registrada la madrugada de este 21 de agosto provocó fallas electromecánicas en los pozos de Calizas, San Pedro y Victoria.
De forma adicional, una fuerte lluvia en la presa El Novillo afectó una bomba del Acueducto Independencia, lo que agravó el desabasto. Personal de la Comisión Estatal del Agua (CEA) trabaja en la reparación.