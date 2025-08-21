Más de 30 colonias de Hermosillo presentan cortes de agua o baja presión tras la tormenta de este jueves, que dejó fuera de operación pozos de captación y una bomba del Acueducto Independencia.

Agua de Hermosillo informó que el servicio de agua potable presenta baja presión e intermitencias en gran parte del norte y centro de la ciudad.

Las colonias que registran afectaciones son:

López Portillo

Lomas de Madrid

Villas del Cortijo

Jacinto López

La Primavera

Jardines

Benito Juárez

Virreyes

Ley 57

Apolo

Jesús García

Bugambilias

Loma Linda

Bachoco

Misión del Sol

Sacramento

Colinas del Mirador

Sierra Vista

Lomas de Linda Vista

Lomas Pitic

Lomas Altas

Pitic

Modelo

San Benito

Balderrama

Centenario

Las Quintas

Villa Satélite

Raquet Club

Los Naranjos

Revolución

Mariachi

5 de Mayo

Cañada de los Negros

Coloso

Comunidad Mesa del Seri

Colonias cercanas

Causas del problema

La tormenta registrada la madrugada de este 21 de agosto provocó fallas electromecánicas en los pozos de Calizas, San Pedro y Victoria.

De forma adicional, una fuerte lluvia en la presa El Novillo afectó una bomba del Acueducto Independencia, lo que agravó el desabasto. Personal de la Comisión Estatal del Agua (CEA) trabaja en la reparación.