El personal operativo estima que los trabajos tendrán una duración aproximada de cuatro horas.

El organismo operador de agua en Hermosillo informó que dos colonias de Hermosillo presentarán fallas en el suministro del vital líquido, debido a trabajos de interconexión de una línea de conducción de cuatro pulgadas de diámetro en el cruce de Av. Arco Iris y Calle 12, al sur de la ciudad.

Agua de Hermosillo señaló que los trabajos iniciarán a partir de las 14:00 horas, por lo que las colonias presentarán una variación en el servicio de agua.

Colonias que se verán afectadas

El organismo paramunicipal anunció que las colonias que presentarán problemas son las siguientes:

Los Olivos

Arco Iris

El personal operativo estima que los trabajos tendrán una duración aproximada de cuatro horas.

Finalmente, AguaH recordó la importancia de hacer un uso racional del vital líquido almacenado en tinacos o contenedores para cubrir las necesidades básicas en el hogar.